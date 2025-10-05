Израильские химики разработали "стекло XXI века"

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима разработали новый метод получения стекла из спирта и кремнезема прямо в процессе 3D-печати.

Ученые представили инновационный подход к 3D-печати стекла, который решает главную проблему существующих технологий. До настоящего времени большинство методов трехмерной печати стеклянных изделий требовали использования химических связующих материалов, которые впоследствии необходимо было выжигать при высоких температурах. Этот энергоемкий процесс часто приводил к появлению трещин, сильной усадке материала и потере формы.

В исследовании, опубликованном в журнале Materials Today, химики описали новую технологию. Ученые использовали свет для запуска химической реакции в смеси, состоящей из воды, спирта и растворимого кремнезема. В результате реакции образуется гель, который при нагревании превращается в стекло.

Разработанный материал совместим со стандартными 3D-принтерами и позволяет создавать объекты размером в несколько сантиметров с достаточно высокой прозрачностью. Главное преимущество метода заключается в том, что для обработки требуется температура всего 250 градусов Цельсия, в то время как традиционное производство стекла требует нагрева минимум до 1000 градусов.

Стекло остается незаменимым материалом во множестве областей – от оптоволоконных кабелей, передающих интернет-трафик, до микрочипов для медицинской диагностики. Исследовательская группа надеется, что их открытие расширит возможности трехмерной печати стекла для производства компонентов по индивидуальным заказам в таких областях, как оптика и биомедицинская инженерия.

Соавтор работы профессор Шломо Магдаси считает, что новый подход переносит один из древнейших материалов человечества в XXI век, делая 3D-печать стекла более чистой и универсальной.