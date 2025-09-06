Исследование выявило, как отсутствие заботы влияет на мозг детей

По данным международных организаций, именно отсутствие заботы встречается примерно у трех из четырех детей в подтвержденных случаях жестокого обращения. Отсутствие еды, жилья, защиты и внимания – все это оставляет глубокие следы. Хотя давно известно, что такое "невидимое" насилие связано с проблемами психического здоровья и нарушениями развития, научные исследования до сих пор редко касались именно его влияния на мозг. Работа ученых из Университета Фукуи, опубликованная в журнале Scientific Reports, стала одной из первых, где с помощью передовых методов нейровизуализации изучалось, как именно отсутствие родительской заботы отражается на развитии нервных связей.

В исследовании участвовал 21 ребенок, воспитывающийся без опеки родителей, и 106 сверстников с типичным развитием. Для анализа использовалась диффузионно-тензорная томография – технология, позволяющая увидеть мельчайшие изменения в проводящих путях мозга. Результаты оказались показательными: у детей, лишенных заботы, наблюдались изменения в областях, отвечающих за моторику, внимание, язык, исполнительные функции и эмоциональную регуляцию. Более того, эти изменения напрямую были связаны с проблемами в поведении.

По сути, исследователям удалось обнаружить объективные "маркеры" пренебрежения, которые могут помочь врачам и социальным работникам выявлять уязвимых детей еще до того, как трудности станут очевидными для окружающих. Это особенно важно, ведь последствия отсутствия заботы нередко остаются скрытыми.

Авторы работы подчеркивают: понимание того, как именно пренебрежение влияет на мозг, может стать основой для новых подходов к защите детей и разработки целевых программ поддержки. Такие знания дают возможность не просто фиксировать последствия, но и создавать точные методы вмешательства, способные реально изменить траекторию развития ребёнка.

Таким образом, исследование японских ученых ясно показывает: пренебрежение нельзя рассматривать как "мягкую" форму насилия. Оно оказывает не менее разрушительное воздействие, чем физические или эмоциональные травмы, и требует столь же серьезного внимания со стороны общества и системы здравоохранения.