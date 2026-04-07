Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии Artemis II завершил облет Луны и взял курс на Землю. Об этом сообщило NASA.

Во время почти семичасового облета экипаж провел научные наблюдения и фотографирование более чем 30 объектов на лунной поверхности. В NASA отмечают, что астронавты впервые изучали обратную сторону Луны с более высокой и широкой точки обзора, чем во время американских миссий Apollo.

На борту Orion находятся астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Приводнение корабля в Тихом океане запланировано на 10 апреля.