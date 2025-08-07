Израильские ученые впервые вырастили почку человека из стволовых клеток

Исследователи из Тель-Авивского университета и Медицинского центра "Шиба" создали органоид почки, который развивался полгода. Исследование открывает путь к новым методам регенеративной медицины.

Впервые в истории науки исследователи смогли вырастить человеческие органоиды почки из тканевых стволовых клеток. Созданная модель точно повторяет развитие почки человеческого плода и открывает революционные возможности для медицины.

Почка росла и развивалась на протяжении месяцев, позволив ученым наблюдать развитие органа в реальном времени, выделить гены, приводящие к врожденным заболеваниям, исследовать новые методы лечения и тестировать токсичность лекарств на органоиде. Результаты опубликованы в журнале The EMBO Journal.

Модель оставалась стабильной более полугода, в то время как предыдущие органоиды разрушались через четыре недели. Теперь ученые получили инструмент, который позволяет проводить долгосрочные исследования и медицинские испытания.

Новый органоид является самым чистым из когда-либо разработанных, без загрязнения другими типами клеток. Предыдущие модели со стволовыми клетками развивали посторонние клеточные структуры. Новый органоид содержит только клетки почек, что обеспечивает точность экспериментов.

Соавтор работы профессор Беньямин Декель говорит: "Около десятилетия назад мы впервые выделили человеческие тканевые стволовые клетки почки. Теперь – успешно вырастили человеческую почку в форме органоида".

Органоид рос из тканевых стволовых клеток почки "чистым" способом, развиваясь в различные типы клеток почки и формируя ткани органа, включая фильтры крови и мочевые протоки. Блокируя определенные сигнальные пути, исследователи наблюдали развитие врожденных заболеваний, что поможет разработать инновационные методы лечения.

Работа открывает путь к регенеративной медицине – трансплантации выращенных в лаборатории тканей почки или использованию органоидов для восстановления поврежденного органа.