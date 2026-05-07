В Южной Корее был представлен первый человекоподобный робот-монах Габи

Человекоподобных роботов обычно представляют помощниками на заводах, складах или в офисах. Однако в Южной Корее решили найти для них совершенно иную роль. В одном из храмов Сеул появился первый робот-монах по имени Габи. Гуманоида представили во время буддийской церемонии в храме Чоге накануне празднования дня рождения Будды, пишет The New York Times. Робот ростом около 120 сантиметров был одет в традиционные монашеские одежды, участвовал в песнопениях вместе с монахами, совершал поклоны и даже отвечал на вопросы участников церемонии.

Проект стал частью инициативы ордена Чоге, крупнейшей буддийской школы Южной Кореи, по адаптации религии к современному цифровому обществу и привлечению молодежи. Создатели считают, что технологии и искусственный интеллект помогут сохранить интерес к буддизму у нового поколения. Робот построен на базе китайской платформы Unitree G1 и обладает человекоподобным телом, позволяющим ему ходить, жестикулировать и участвовать в ритуалах. Во время церемонии Габи не просто присутствовал рядом с монахами, но и формально принял буддийские обеты. На вопрос монаха о готовности следовать учению Будды робот ответил утвердительно.

Во время ритуала Габи обходил пагоду, складывал руки в молитвенном жесте и получил четки из 108 бусин, как и другие участники. Единственным исключением стал обряд с благовониями – его для робота проводить не стали. Имя робота тоже выбрано не случайно. Оно сочетает отсылку к имени Сиддхартхи Гаутамы и корейскому слову "джаби", означающему сострадание и милосердие. По словам монахов, имя должно было звучать просто и одновременно отражать буддийские ценности.

Для Габи даже разработали специальный свод заповедей для роботов. Среди них – уважение к жизни, запрет причинять вред людям, роботам и предметам, обязанность подчиняться человеку, избегать лжи и не злоупотреблять подзарядкой батареи. Сообщается, что при создании этих правил использовались ИИ-системы, включая Gemini и ChatGPT. Появление робота-монаха связано с попытками буддийских организаций сохранить свою роль в обществе на фоне снижения интереса молодежи к религии и нехватки монахов. Ожидается, что Габи примет участие в праздничных шествиях ко дню рождения Будды вместе с другими роботами буддийской тематики.