500 млн лет назад во время кембрийского взрыва главную роль, возможно, сыграл мозг, а не панцирь

Профессор Ариэль Чипман из Еврейского университета в Иерусалиме предложил гипотезу, объясняющую кембрийский взрыв эволюцией мозга, а не изменением среды.

Более 500 миллионов лет назад в геологической летописи Земли произошло событие, которое ученые называют "кембрийским взрывом": за сравнительно короткий срок появилось огромное разнообразие животных с принципиально разными планами строения тела. Что стало причиной этого взрыва – один из главных вопросов эволюционной биологии. Новая теоретическая модель, опубликованная в журнале BioEssays, предлагает неожиданный ответ: ключевую роль сыграл мозг.

По мнению профессора Чипмана, по мере того как морские экосистемы усложнялись – нарастало давление хищников, усиливалась конкуренция, – организмы оказывались перед необходимостью эффективнее обрабатывать сенсорную информацию. Это давление отбора благоприятствовало развитию более сложных нервных систем. Мозг, согласно гипотезе, эволюционировал не как следствие усложнения тела, а наоборот – тело усложнялось вслед за мозгом.

Ученый предполагает, что генетические механизмы, обеспечивающие формирование мозга, впоследствии были повторно задействованы для построения других систем организма: отдельных структур, специализированных органов чувств, сложного пищеварительного тракта. Именно это "переиспользование" готовых молекулярных инструментов позволило отдельным группам животных – членистоногим, моллюскам, хордовым – освоить широкий спектр экологических ниш и достичь исключительного видового разнообразия.

"Вместо того чтобы думать об одном "взрыве", нам следует рассматривать серию связанных этапов, – объясняет профессор Чипман. – По мере усложнения среды животным требовались лучшие способы обработки информации. Эволюция мозга это обеспечила и открыла путь к большему разнообразию форм тела и образов жизни".