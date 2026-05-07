Предполагается, что горбатый кит Тимми погиб после того, как его выпустили в судоходный канал

Горбатый кит по имени Тимми, который привлек международное внимание после того, как оказался на берегу в немецких водах, с высокой вероятностью погиб после того, как его выпустили с баржи в открытое море, сообщают сми. После нескольких неудачных попыток вернуть животное в более глубокие воды Балтийского моря, двое бизнесменов решили финансировать последнюю спасательную миссию, несмотря на скепсис части ученых, сомневавшихся в его шансе на выживание.

Предпринимательница Карин Вальтер-Моммерт, участвовавшая в финансировании операции, заявила, что была счастлива результату и видела, что кит активно борется за жизнь. Однако сейчас обстоятельства освобождения Тимми остаются неясными. Существуют подозрения, что животное могло погибнуть, а не уплыть в открытое море. По данным сми, не исключено, что кита просто сбросили с судна, а не аккуратно выпустили. В соцсетях также появлялись сообщения о том, что экипаж якобы был рад избавиться от животного.

Когда Тимми выбросило на берег, специалисты отмечали его болезненное состояние и предполагали, что он мог намеренно выбрать мелководье в качестве места, где завершится его жизнь. Часть экспертов тогда даже считала, что гуманнее позволить ему умереть естественным образом.

Организация, занимавшаяся спасением, сначала объявила об успехе операции, и некоторые ее сторонники до сих пор называют произошедшее "освобождением". Однако ветеринар Кирстен Теннис утверждает, что ей не позволили присутствовать в момент, когда кит покидал судно, и считает, что его выпустили преждевременно и без должного контроля. По плану животное должны были доставить дальше в открытое Северное море, однако фактически его выпустили примерно в 70 километрах к северу от Скагена в Дании, в районе интенсивного судоходства.

Морские биологи из Немецкого океанографического музея полагают, что Тимми, вероятнее всего, не выжил. По их оценке, из-за крайне ослабленного состояния и повторных выбрасываний на берег он вряд ли смог долго оставаться в открытой воде. Карин Вальтер-Моммерт, которая вместе с основателем MediaMarkt Вальтером Ганцем профинансировала операцию стоимостью не менее 1,5 миллиона евро, заявила, что эта сумма не учитывает расходы на суда и экипаж. При этом до сих пор остается неясным, как именно проходила финальная транспортировка 12-тонного кита и каким образом он оказался в открытом море – в том числе использовались ли для этого канаты или другие средства.