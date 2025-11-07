С помощью ИИ можно обнаружить сорняки на фермерских полях

Компания Rothamsted Research сообщила, что разработанные камеры с технологией искусственного интеллекта способны распознавать сорняк на различных стадиях его роста. После обнаружения сорняка система автоматически регулирует распыление гербицида, подавая нужное количество вещества именно на зараженный участок поля.

Специалисты Rothamsted Research участвовали в обучении камер Bosch: они фотографировали как культурные растения, так и сорняки с фиксированной высоты, чтобы создать базу данных для обучения. Затем алгоритм ИИ научился применять полученные знания к изображениям, сделанным на реальных полях во время движения оборудования по ферме. Камера передает сигнал распылителю, указывая зону, где, по ее анализу, присутствует черная трава. Таким образом, технология ориентируется на карту распределения сорняка, а не на отдельные растения.

В ходе испытаний тестировались разные варианты количества камер и высоты установки штанги. В результате оптимальной признана система из 28 камер, закрепленных на высоте 1,1 метра. За три года проекта было выполнено тысячи полевых съемок, а также составлены карты заражения черной травой на территории свыше 100 гектаров.