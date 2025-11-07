Поиск смысла в своей работе может предотвратить выгорание

Новое , проведенное учеными из Университета Джорджии, Университета штата Огайо и Вашингтонского университета, показало, что сотрудники государственных служб, которые ощущают значимость своей работы, реже сталкиваются с эмоциональным истощением и профессиональным выгоранием. Работники, занятые на передовой в сфере госуслуг, нередко перегружены обязанностями, получают невысокую оплату труда и редко получают признание за эмоционально тяжелую работу, которую выполняют. Особенно в периоды кризисов в государственных структурах наблюдается рост нагрузки и стресса среди таких сотрудников.

Исследование было основано на данных, собранных у более чем 650 сотрудников полиции в рамках двух опросов, проведенных в 2019 и 2021 годах. Участники оценивали степень своего согласия с такими утверждениями, как "Я испытываю эмоциональное истощение из-за своей работы", "Моя работа помогает сделать общество безопаснее" и "Я готов пожертвовать многим ради блага общества", а также с другими подобными вопросами. Исследователи сравнили ответы сотрудников, работающих на передовой, до и во время периода повышенного стресса и изменений, вызванных пандемией COVID-19 и протестами за расовую справедливость.

Предыдущие исследования в основном фокусировались на том, как стремление помогать людям помогает предотвратить эмоциональное выгорание. Однако данное исследование показывает, что для эффективной профилактики выгорания сотрудникам государственных служб также важно регулярно предоставлять помощь другим. Такой вид положительной обратной связи может поддерживать у работников интерес к своей деятельности и к людям, с которыми они ежедневно взаимодействуют. Во втором исследовании ученые выяснили, что увлекательная работа и поддержка со стороны руководства могут уменьшить вероятность увольнения сотрудников.