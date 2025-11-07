Исследователи впервые обнаружили молекулярный переключатель клеточной смерти

Ученые из Мюнхенского технического университета выявили новый молекулярный переключатель, контролирующий апоптоз – запрограммированную гибель клеток, жизненно важную для поддержания здоровья клеток и гомеостаза. Исследовательская группа показала, как митохондриальный белок VDAC1 (потенциал-зависимые анионные каналы) напрямую взаимодействует с ингибитором апоптоза Bcl-xL, предоставляя уникальное понимание того, как регулируется баланс между выживанием и смертью клеток.

Апоптоз – это высокоэффективный и эволюционно отточенный процесс, который позволяет устранять поврежденные или потенциально опасные клетки без запуска воспалительных реакций. В этом процессе ключевую роль играют митохондрии, которые часто называют "энергетической станцией клетки". Они не только обеспечивают клетку энергией, но и интегрируют сигнальные пути, определяющие ее судьбу. Исследователи показали, что белок VDAC1, расположенный на внешней мембране митохондрий, действует как молекулярный рычаг, способный преодолевать ингибирующее воздействие Bcl-xL, ослабляя тормоз апоптоза при клеточном стрессе.

Этот регуляторный механизм основан на структурной перестройке VDAC1, вызванной повышенным митохондриальным стрессом – сигналом о нарушении функции клетки или повреждении ДНК. С помощью передовых методов, включая ядерную магнитно-резонансную спектроскопию (ЯМР), рентгеновскую кристаллографию и криоэлектронную микроскопию, ученые зафиксировали VDAC1 в состояниях до и после конформационного сдвига. Данные показали, что VDAC1 раскрывает определенный сегмент своей структуры, позволяя напрямую связываться с Bcl-xL. Это взаимодействие эффективно блокирует ингибирующую функцию Bcl-xL, стимулируя каскад апоптоза.

Способность VDAC1 регулировать функцию Bcl-xL представляет собой ключевую контрольную точку апоптоза, которая ранее оставалась неуловимой. Bcl-xL обычно защищает клетку от случайной активации апоптоза в нормальных условиях. Открытие того, что VDAC1 может структурно и функционально нейтрализовать этот защитный механизм, добавляет новый уровень понимания митохондриальной регуляции и определения клеточной судьбы.

Объединив данные высокого разрешения о структуре с биохимическими анализами, исследователи смогли описать взаимодействие VDAC1 и Bcl-xL на атомном уровне. Эти результаты не только проясняют механизм передачи сигналов митохондриального стресса, но и выявляют потенциальные молекулярные мишени для будущих терапевтических вмешательств.

Клиническое значение этого открытия имеет большое значение. Раковые клетки часто избегают апоптоза, что позволяет им бесконтрольно размножаться. Стратегии, направленные на усиление активности VDAC1, могут сдвинуть баланс в пользу гибели опухолевых клеток, открывая новые перспективы для терапии рака. Напротив, при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, где избыточный апоптоз ведет к потере нейронов, целенаправленное подавление пути, регулируемого VDAC1, может помочь сохранить функцию нейронов. Кроме онкологии и неврологии, модуляция этого апоптотического переключателя имеет потенциал и в кардиологии. При ишемически-реперфузионном повреждении миокарда, когда клетки сердца повреждаются после восстановления кровотока после инфаркта, предотвращение чрезмерного апоптоза за счет ингибирования VDAC1 может уменьшить гибель клеток и улучшить исход лечения. Эти перспективы подчеркивают высокий трансляционный потенциал исследования, хотя разработка эффективных терапевтических подходов пока остается на ранней стадии.