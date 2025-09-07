x
07 сентября 2025
07 сентября 2025
07 сентября 2025
07 сентября 2025
Наука и Хайтек

Microsoft: повреждены подводные кабели в Красном море, замедление интернета на Ближнем Востоке

Интернет
Красное море
время публикации: 07 сентября 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 09:24
Microsoft: повреждены подводные кабели в Красном море, замедление интернета на Ближнем Востоке
AP Photo/Jenny Kane

Корпорация Microsoft сообщила, что с 6 сентября из-за множественных повреждений или разрывов волокон подводных кабелей в Красном море трафик, проходящий через Ближний Восток и соединяющий регионы Азии и Европы, маршрутизируется по обходным путям, из-за чего у части пользователей наблюдается повышенная задержка. Ухудшение качества "облачных" услуг Microsoft Azure ощутили в Европе и Азии.

По данным Reuters, Microsoft фиксировала снижение производительности на соединениях Азия-Европа и оперативно перевела потоки на альтернативные маршруты. Трафик, не проходящий через регион, не затронут.

AP пишет, что затронуты ряд магистральных систем у побережья Саудовской Аравии, что привело к замедлениям интернета в странах Азии и Ближнего Востока.

Позже в Microsoft заявили, что аномалии не обнаруживаются, но мониторинг и оптимизация маршрутов продолжаются, пока операторы готовятся к ремонту.

