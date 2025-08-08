x
08 августа 2025
08 августа 2025
Наука и Хайтек

Израильские школьники заняли 10-е место на Олимпиаде по физике

Франция
Физика
время публикации: 08 августа 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 13:24
Израильские школьники заняли 10-е место на Олимпиаде по физике
Фото: Центр ученых будущего

18-24 июля в Париже проходила 55-ая международная Олимпиада для школьников по физике. Опубликованы результаты. В командном зачете сборная Израиля заняла 10-е место.

1-е место в командном зачете заняла сборная США (пять золотых медалей). 2-4 места разделили сборные Китая, Гонконга и Южной Кореи. 5-8 места – сборные России, Индии, Японии и Тайваня.

Лучший индивидуальный результат по баллам показал кореец Хьеокчжун Ли.

Израиль на Олимпиаде по физике представляли Алон Харт ("золото" и 37-е место в индивидуальном зачете), Юваль Мозес-Цви, Ноа Бен-Исраэль, Амит Ланис и Эйтан Рутман (все "серебро").

