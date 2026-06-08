Израильский стартап сжимает терабайты логов для успешной работы людей и ИИ-агентов

Стартап Coralogix меняет обработку логов и метрик с помощью новой технологии анализа в реальном времени, которая спасает компании от лавины данных. Стартап уже привлек более $550 миллионов.

В ИТ-индустрии сложился парадокс: текстовые логи остаются лучшим интерфейсом для обмена данными и расследования проблем, так как они понятны и человеку, и современным ИИ-агентам. Но цифровые системы генерируют миллиарды строк рутинных сообщений, обработать которые человек не может. Хранить и индексировать этот цифровой шум в традиционных базах стало крайне трудно из-за растущих объемов, а попытки сжимать данные в процессе работы приложений перегружают процессоры и замедляют работу.

Cтартап Coralogix решил эту проблему, создав архитектуру Streama для умной упаковки логов. Разработчики отказались от традиционной стратегии, когда логи сначала складывают в хранилище, а потом приложения и люди приступают к их разбору: Streama разбирает логи прямо "на лету". Нейросеть мгновенно анализирует поток, группирует миллионы строк в лаконичные шаблоны и разделяет их по уровням. Аномалии сразу отправляются в быстрое хранилище для мгновенной реакции инженеров или ИИ-агентов, а гигантский объем рутинных логов сжимается и уходит в дешевый архив.

Технология полностью защищена от коллизий и ложных срабатываний: если алгоритм ошибся или для ретроспективного анализа потребовались "сырые" данные, система за секунды находит их в сжатом архиве по метаданным шаблона. Главные приложения платформы включают в себя автоматизированный ИИ-мониторинг облаков, кибербезопасность и сквозной аудит инфраструктуры в реальном времени.

Рыночная жизнеспособность технологии Coralogix подтверждена финансовым успехом. В ходе нового раунда компания привлекла более $200 миллионов, увеличив общий объем инвестиций до $550 миллионов, отмечает экономическое издание Globes. По оценкам экспертов рыночная стоимость компании превышает $1 миллиард. У компании более 5000 клиентов по всему миру, среди них есть настоящие гиганты индустрии, такие как IBM.