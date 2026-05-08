Птицы в городах боятся женщин больше, чем мужчин

Международная команда исследователей выявила неожиданную особенность в поведении городских птиц при встрече с людьми. Оказалось, что такие виды, как большие синицы (Parus major), домовые воробьи (Passer domesticus) и черные дрозды (Turdus merula), обычно раньше улетают, если к ним приближается женщина, а не мужчина. Хотя сам факт выглядит очевидным, его причины пока остаются неясными.

Эксперимент проводился в пяти странах Европы. Мужчины и женщины, одинаково одетые и схожие по росту, шли прямо к птицам в парках и других зеленых зонах города. Ученые фиксировали дистанцию, на которой птицы решали улететь – так называемое расстояние начала полета. В среднем выяснилось, что мужчины могли подойти примерно на метр ближе, прежде чем птицы поднимались в воздух. Этот эффект наблюдался во всех странах исследования – в Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании – и подтвердился для 37 видов птиц, включая как осторожных (например, сорок), так и более привычных к людям (например, голубей).

Ученые отметили, что результат оказался неожиданным: птицы систематически раньше реагировали на приближение женщин. Полученные данные указывают на то, что птицы способны различать мужчин и женщин, однако по каким именно признакам – пока неизвестно. Среди возможных факторов ученые рассматривают запах, особенности телосложения и манеру движения. Пока исследователи предлагают лишь гипотезы – различия в запахах, походке или внешности, но подчеркивают, что они требуют отдельной проверки.

По словам авторов, городские птицы улавливают тонкие сигналы, которые люди сами часто не замечают. В дальнейшем исследователи планируют изучать такие факторы по отдельности, чтобы точнее определить, на что именно реагируют птицы. Всего в работе было проанализировано 2701 наблюдение, однако авторы подчеркивают, что выводы пока предварительные и нуждаются в дополнительном подтверждении.