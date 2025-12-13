Кошки мяукают на мужчин вдвое чаще, чем на женщин. Новое исследование

Новое исследование показало, что кошки чаще "разговаривают" со своими хозяевами-мужчинами, чем с хозяйками-женщинами. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что мужчины обычно менее активно проявляют внимание к питомцам. Работа ученых из Анкарского университета основывалась на видеозаписях, которые сделали 31 владелец кошек. Участникам предложили вести себя максимально естественно, когда они возвращаются домой, и фиксировать реакцию животных.

Как пишет The New York Times, мужчины в среднем слышали 4,3 звука от своих кошек – мяуканье, мурлыканье или чириканье – в течение первых 100 секунд после входа. Женщины же получали всего около 1,8 звука. Эта разница оказалась значительной и не зависела от возраста, пола или породы питомца.

Ученые рассмотрели 22 вида поведения, включая зевоту (часто связана со стрессом) и жесты, связанные с кормлением (например, указание на миску). Однако только вокализация оказалась связана с полом владельца. Чаще всего наблюдались две группы реакций: социальные жесты – поднятый хвост, трение о ноги, – и так называемое замещающее поведение – почесывание, встряхивание тела. Исследователи считают, что это говорит о большом наборе сигналов, которыми кошки пользуются при встрече с хозяином. При этом вокализация почти не совпадала с другими типами реакций, что позволяет предположить, что "разговоры" кошек – самостоятельный элемент общения и не обязательно связаны, например, с голодом или скучанием.

Хотя авторы не делали глубоких выводов о причинах, они отмечают, что женщины обычно внимательнее относятся к эмоциям кошек, чаще реагируют на их сигналы и нередко сами имитируют кошачьи звуки – возможно, именно поэтому животные меньше нуждаются в дополнительной вокализации. Даже несмотря на небольшой размер выборки и то, что исследование проведено в одной стране, использование видеозаписей делает результаты более надежными по сравнению с исследованиями, которые опираются только на отчеты владельцев.

Эти данные дополняют существующие знания о том, как кошки используют свои звуки, чтобы привлекать внимание, выражать эмоции или демонстрировать недовольство. И намекают, что кошки, возможно, куда внимательнее к нашим чувствам, чем принято думать.