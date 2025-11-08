В организме морских выдр обнаружены токсичные "вечные химикаты"

Ученые из Университета Британской Колумбии впервые выявили ПФАС в организмах выдр этого региона. При анализе печени и скелетных мышц 11 погибших морских выдр они обнаружили восемь из 40 исследованных ПФАС в каждом организме, причем семь из них присутствовали исключительно в печени. Эти химические соединения, получившие прозвище "вечные" из-за их медленного распада в природе, широко используются в бытовых товарах и связаны с серьезными проблемами со здоровьем у людей. ПФАС распространены в окружающей среде и встречаются у животных по всему миру, включая выдр в Великобритании и косаток в Британской Колумбии.

Уровни ПФАС в среднем в три раза выше у выдр, живущих рядом с крупными городами и судоходными маршрутами на побережье Британской Колумбии, например, в районах Виктории и Тофино. Хотя такие концентрации не представляют немедленной угрозы, они дают важную информацию о том, как загрязняющие вещества могут влиять на общее состояние здоровья морских выдр.

Государственное регулирование производства ПФАС играет ключевую роль в ограничении их распространения. В дальнейшем планируется изучить другие виды загрязнителей и наладить постоянный мониторинг состояния среды.