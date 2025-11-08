Первобытные люди передавали технологии изготовления орудий труда на протяжении 300 тысяч лет

Вопреки господствовавшим ранее представлениям, древнейшие предки человека, жившие более 2,5 миллионов лет назад, из поколения в поколение передавали технику изготовления примитивных орудий труда. Это умение помогло им пережить кардинальное изменение климата. Такое открытие сделала международная команда археологов, изучив район обитания этих древних людей в Африке, на севере Кении, сообщает ВВС.

До сих пор ученые полагали, основываясь на разрозненных находках, что древнейшие предки человека делали и применяли орудия труда спорадически: изобретали, а затем забывали. Однако, изучив находки из разных слоев на новом археологическом объекте Наморотукунан в Кении, в бассейне озера Туркана, археологи пришли к выводу, что живший там древний предок, "человек умелый" (Homo habilis), передавал технику изготовления каменных орудий на протяжении 300 тысяч лет.

По словам руководителя исследования, профессора Дэвида Брауна из американского Института Джорджа Вашингтона, это открытие требует радикального пересмотра представлений об эволюции человека. "Мы думали, что орудия труда появлялись лишь в виде коротких вспышек и затем исчезали. Но когда мы видим одно и то же на протяжении 300 тысяч лет, этот вывод неверен", – отметил профессор Браун, добавив, что применение орудий труда, вероятно, началось гораздо раньше и было более стабильным, чем считалось.

За десять лет работы в Наморотукунане археологи нашли 1300 острых скребков, примитивных каменных молотков и так называемых "литических ядер". Все инструменты были изготовлены из тщательно подобранных камней, взятых из реки. Эта техника известна как Олдовайская культура. Доктор Дан Палчу Рольер из бразильского Университета Сан-Пауло подчеркнул, что подбор камней с учетом их свойств говорит о том, что древние люди знали, что искать. "Эти ребята были крайне умелыми геологами. Их каменные орудия великолепны. Некоторыми из них на самом деле можно порезаться", – отметил он.

Геологические данные свидетельствуют, что искусство изготовления орудий труда помогло этим древним людям пережить радикальное изменение климата в регионе Центральной Африки, где пышная зелень постепенно сменилась сухой саванной и полупустынями. По словам доктора Палчу Рольера, это умение позволило первобытным людям приспособиться к переменам, адаптируя способы добычи пищи (технологию), а не путем биологической эволюции.

"Применение орудий труда позволило им не менять свои организмы, чтобы приспособиться к переменам. Вместо этого они выработали технику, нужную для добычи пищи: орудия, которыми можно было разрезать туши животных и выкапывать растения", – объясняет ученый. Доказательством этого служат обнаруженные в Наморотукунане кости животных, разрубленные каменными инструментами. Это указывает на то, что, несмотря на изменение климата, древние люди продолжали охотиться и есть мясо, что давало им преимущество в борьбе за выживание.