x
08 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 13:43
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Химия
Нобелевские премии 2025
время публикации: 08 октября 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 13:09
Слева направо: Сусума Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги
Wikipedia.org. Фото: 日本学士院 / University of Melbourne / Wikipedia.org. Фото: Boasap

В среду, 8 октября, Нобелевская премия в области химии была присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги "за разработку металлорганических структур".

Сусуму Китагава (74 года, Япония) работает в Киотском университете, Ричард Робсон (88 лет, Великобритания) является профессором в Мельбурнском университете (Австралия) и считается пионером в области кристаллоинженерии переходных металлов, Омар Яги (60 лет, Иордания) работает в Калифорнийском университете в Беркли (США).

Отметим, что Яги стал первым гражданином Иордании и первым выходцем из семьи палестинских беженцев, удостоенным как ученый Нобелевской премии.

9 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 10 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 15 октября назовут лауреатов премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области химии стали Дэвид Бейкер (США) "за компьютерное моделирование структур белков", Демис Хассабис (Великобритания) и Джон Джампер (Великобритания) "за прогнозирование структур белков".

Лауреаты Нобелевской премии 2025 года

В области медицины и физиологии. Мэри Э. Бранкоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон (Симон) Сакагучи (Япония) "за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности".

В области физики. Джон Кларк (Великобритания-США), Мишель Деворе (Франция-США) и Джон Мартинис (США) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

В области химии. Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Великобритания-Австралия), Омар Яги (Иордания-США) "за разработку металлорганических структур".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 07 октября 2025

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 06 октября 2025

Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 05 октября 2025

На этой неделе объявят лауреатов Нобелевской премии 2025 года