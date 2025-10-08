Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

В среду, 8 октября, Нобелевская премия в области химии была присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги "за разработку металлорганических структур".

Сусуму Китагава (74 года, Япония) работает в Киотском университете, Ричард Робсон (88 лет, Великобритания) является профессором в Мельбурнском университете (Австралия) и считается пионером в области кристаллоинженерии переходных металлов, Омар Яги (60 лет, Иордания) работает в Калифорнийском университете в Беркли (США).

Отметим, что Яги стал первым гражданином Иордании и первым выходцем из семьи палестинских беженцев, удостоенным как ученый Нобелевской премии.

9 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 10 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 15 октября назовут лауреатов премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области химии стали Дэвид Бейкер (США) "за компьютерное моделирование структур белков", Демис Хассабис (Великобритания) и Джон Джампер (Великобритания) "за прогнозирование структур белков".

Лауреаты Нобелевской премии 2025 года

В области медицины и физиологии. Мэри Э. Бранкоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон (Симон) Сакагучи (Япония) "за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности".

В области физики. Джон Кларк (Великобритания-США), Мишель Деворе (Франция-США) и Джон Мартинис (США) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

