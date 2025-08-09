x
09 августа 2025
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 августа 2025
|
09 августа 2025
|
последняя новость: 09:47
09 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Исследование показало, сколько детей в мире родилось с помощью ЭКО

Исследования
Роды
Дети
время публикации: 09 августа 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 09:06
Исследование показало, сколько детей в мире родилось с помощью ЭКО
Wikipedia.org. Фото: Ekem

С момента появления в 1978 году первого "ребенка из пробирки" число детей, рожденных с использованием технологий экстракорпорального оплодотворения, выросло до миллионов. В наши дни каждые 35 секунд на свет появляется ребенок, зачатый при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), причем наиболее распространенным методом остается ЭКО – процесс, при котором яйцеклетку оплодотворяют спермой вне организма.

Чтобы определить общее количество детей, появившихся благодаря ВРТ с момента внедрения этих технологий, международная команда ученых проанализировала медицинскую статистику из 101 страны. По подсчетам исследовательской группы, к 2018 году с применением ВРТ на свет появилось от 10 до 13 миллионов детей. Хотя оценки нельзя считать абсолютно точными, команда отмечает, что они являются "обоснованным и надежным приближением", основанным на наиболее достоверных данных, представленных в научной литературе. Данные предоставлены Международным комитетом по мониторингу вспомогательных репродуктивных технологий (ICMART), в котором группа ученых отвечает за их хранение.

В начале 1980‑х годов Австралия стала первой страной, где был создан национальный регистр ЭКО. Позже ее примеру последовали многие государства с высоким уровнем дохода, однако в ряде стран, например в Сингапуре, такие официальные реестры либо отсутствуют, либо их создание откладывается на годы, как это произошло в Китае. Даже при наличии национальных баз данных часть региональных клиник не передает сведения в ICMART – так происходит, в частности, в США, Индии и некоторых странах Африки.

Чтобы компенсировать нехватку информации, ученые оценивали количество клиник в каждой стране и использовали этот показатель для прогнозирования распространенности ВРТ. В случаях, когда фиксировались только наступившие беременности, в расчеты также включали статистику выкидышей.

Согласно полученным данным, за 40 лет с момента внедрения ВРТ в 101 стране родилось от 9,4 до 12,4 миллиона детей, причем примерно с начала XXI века темпы роста этого числа стали носить экспоненциальный характер. Лидирующую позицию в мире занимает Европа, где с применением ЭКО появилось от 3,6 до 4,5 миллиона детей. На втором месте – Азия с показателем 3-4 миллиона, а на третьем – Северная Америка, где таким способом было зачато от 1,4 до 1,6 миллиона детей.

За последние двадцать лет ЭКО значительно продвинулось в своем развитии, предлагая более доступные, безопасные и результативные возможности для обретения родительства. Хотя успех процедуры не гарантирован, статистика из Великобритании показывает, что средний показатель наступления беременности при ЭКО с использованием замороженных эмбрионов вырос с 7 % в 1990‑х годах до 36 % в 2021 году.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 17 июля 2025

Восемь здоровых детей родились после ЭКО с использованием ДНК трех человек
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 12 февраля 2025

Инновационная израильская технология может удвоить показатели успешности ЭКО