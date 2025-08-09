Исследование показало, сколько детей в мире родилось с помощью ЭКО

С момента появления в 1978 году первого "ребенка из пробирки" число детей, рожденных с использованием технологий экстракорпорального оплодотворения, выросло до миллионов. В наши дни каждые 35 секунд на свет появляется ребенок, зачатый при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), причем наиболее распространенным методом остается ЭКО – процесс, при котором яйцеклетку оплодотворяют спермой вне организма.

Чтобы определить общее количество детей, появившихся благодаря ВРТ с момента внедрения этих технологий, международная команда ученых проанализировала медицинскую статистику из 101 страны. По подсчетам исследовательской группы, к 2018 году с применением ВРТ на свет появилось от 10 до 13 миллионов детей. Хотя оценки нельзя считать абсолютно точными, команда отмечает, что они являются "обоснованным и надежным приближением", основанным на наиболее достоверных данных, представленных в научной литературе. Данные предоставлены Международным комитетом по мониторингу вспомогательных репродуктивных технологий (ICMART), в котором группа ученых отвечает за их хранение.

В начале 1980‑х годов Австралия стала первой страной, где был создан национальный регистр ЭКО. Позже ее примеру последовали многие государства с высоким уровнем дохода, однако в ряде стран, например в Сингапуре, такие официальные реестры либо отсутствуют, либо их создание откладывается на годы, как это произошло в Китае. Даже при наличии национальных баз данных часть региональных клиник не передает сведения в ICMART – так происходит, в частности, в США, Индии и некоторых странах Африки.

Чтобы компенсировать нехватку информации, ученые оценивали количество клиник в каждой стране и использовали этот показатель для прогнозирования распространенности ВРТ. В случаях, когда фиксировались только наступившие беременности, в расчеты также включали статистику выкидышей.

Согласно полученным данным, за 40 лет с момента внедрения ВРТ в 101 стране родилось от 9,4 до 12,4 миллиона детей, причем примерно с начала XXI века темпы роста этого числа стали носить экспоненциальный характер. Лидирующую позицию в мире занимает Европа, где с применением ЭКО появилось от 3,6 до 4,5 миллиона детей. На втором месте – Азия с показателем 3-4 миллиона, а на третьем – Северная Америка, где таким способом было зачато от 1,4 до 1,6 миллиона детей.

За последние двадцать лет ЭКО значительно продвинулось в своем развитии, предлагая более доступные, безопасные и результативные возможности для обретения родительства. Хотя успех процедуры не гарантирован, статистика из Великобритании показывает, что средний показатель наступления беременности при ЭКО с использованием замороженных эмбрионов вырос с 7 % в 1990‑х годах до 36 % в 2021 году.