Вероятность гибели от астероида выше, чем от молнии. Оценка прогнозов

Команда исследователей из Инженерного колледжа Олина (США) не только рассчитала вероятность того, что астероид упадет на Землю в течение человеческой жизни, но и сравнила риск гибели от такого события с другими редкими, но потенциально предотвратимыми причинами смерти. В ходе подсчетов ученые пришли к неутешительному выводу: вероятность погибнуть от падения астероида выше, чем от заражения бешенством. А еще более тревожно то, что шансы погибнуть в автокатастрофе все же заметно выше, чем от удара космического объекта.

Сравнивать риск гибели от падения астероида с другими предотвратимыми причинами смерти вполне оправдано. Хотя точные оценки таких рисков затруднены – ведь, возможно, существует еще множество опасных астероидов, которые пока не были обнаружены – важно помнить, что столкновения с ними можно попытаться предотвратить. Так, NASA в 2022 году успешно испытало эту возможность, запустив космический аппарат, который целенаправленно столкнулся с астероидом, чтобы изменить его траекторию. Результат превзошел ожидания: орбита объекта изменилась гораздо сильнее, чем предполагалось.

Разумеется, такие миссии требуют больших затрат и серьезной подготовки. Поэтому ученые рассматривают риск падения астероида в сравнении с другими угрозами – например, заражением бешенством или автомобильными авариями – чтобы понять, насколько разумно распределять ресурсы между разными мерами защиты, такими как вакцинация или повышение безопасности на дорогах. Для своего анализа исследователи собрали все доступные данные о популяции околоземных объектов, использовали существующие модели и прежние оценки риска для астероидов размером свыше 140 метров. На этой основе они рассчитали частоту возможных столкновений с Землей.

Следующим этапом исследования стал анализ статистики по различным причинам смерти с целью сравнить вероятность каждого из этих событий на протяжении средней продолжительности жизни человека, которая по мировым данным составляет 71 год. Ученые собрали информацию о девяти других потенциально смертельных ситуациях, включая: обрушение песчаной ямы, нападение слона, поражение молнией, аварии во время прыжков с парашютом, отравление угарным газом, дорожно-транспортные происшествия с травмами, случаи бешенства и смертельные осложнения от гриппа. Далее исследователи рассчитали вероятность того, что человек вообще окажется в одной из этих ситуаций, а затем – вероятность того, что это приведет к смерти. Разумеется, уровень риска зависит от географического положения: так, у жителей Австралии шанс погибнуть от бешенства или нападения койота значительно ниже, чем у жителей США.

Результаты исследования показали, что хотя вероятность смерти от гриппа и падения астероида примерно одинакова, грипп встречается гораздо чаще. Это означает, что согласно закону больших чисел, грипп унесет больше жизней, чем гипотетическое столкновение с астероидом. В то же время, если сухая песчаная яма обрушивается на человека, это почти всегда заканчивается смертельно, однако вероятность такого события за всю жизнь составляет около одного на миллион.

Разумеется, чтобы применять такие оценки в реальной жизни, нужен контекст. Например, каждый год от обрушения песчаных ям погибает более трех человек, и чаще всего – дети около 12 лет. А вот смертей от падения астероида, насколько известно, не происходило вообще. Однако, как показала судьба динозавров, даже единичный удар из космоса может привести к катастрофическим последствиям, способным перевесить множество несостоявшихся угроз.