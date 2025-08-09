Ученые разработали новый препарат, который может помочь пациентам с ПТСР

Ученые из Института фундаментальных наук и Женского университета Ихва выявили новый механизм в работе мозга, связанный с развитием посттравматического стрессового расстройства, а также нашли перспективный препарат, способный нейтрализовать его последствия. Команда установила, что астроциты – звездчатые вспомогательные клетки мозга – могут вырабатывать чрезмерное количество ГАМК (гамма‑аминомасляной кислоты). Этот избыток снижает способность мозга подавлять воспоминания о страхе, что является ключевым признаком ПТСР и объясняет, почему травматические воспоминания сохраняются надолго после исчезновения угрозы.

Исследователи также показали, что препарат KDS2010, проникающий в мозг и избирательно блокирующий фермент моноаминоксидазу B, ответственный за патологическую выработку ГАМК, способен у мышей обратить симптомы, характерные для ПТСР. Лекарство уже прошло первую фазу клинических испытаний на безопасность у людей.

Посттравматическое стрессовое расстройство остается сложным для лечения, так как препараты, воздействующие на серотониновые пути, часто дают лишь частичное облегчение. В новом исследовании внимание было сосредоточено на медиальной префронтальной коре (мПФК) – ключевой зоне мозга, отвечающей за контроль страха. У людей с ПТСР в этой области выявили повышенный уровень ГАМК и сниженный кровоток, что установили с помощью нейровизуализации более чем у 380 участников. Примечательно, что у пациентов с улучшением состояния уровень ГАМК снижался, что подчеркивает важность этого нейромедиатора в процессе восстановления.

Ища источник избытка ГАМК, ученые изучили посмертные образцы человеческого мозга и провели эксперименты на мышах с моделью ПТСР. Они выяснили, что чрезмерная выработка ГАМК идет не от нейронов, а от астроцитов через фермент моноаминоксидазу B (МАОБ). Эта астроцитарная ГАМК подавляла нейронную активность и мешала мозгу стирать травматические воспоминания. При введении мышам препарата KDS2010, ученые зафиксировали восстановление нормальной мозговой активности и снижение реакции страха. Лекарство уменьшало уровень ГАМК, улучшало кровоток в префронтальной коре и активировало процессы угасания памяти. Эти результаты подтверждают, что астроцитарный MAOB играет ключевую роль в развитии симптомов ПТСР, а его блокировка может стать перспективным направлением терапии.