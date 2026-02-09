По уровню окситоцина в волосах можно оценить эмоциональную связь между матерью и ребенком

Исследователи из Университета Бен-Гуриона обнаружили, что уровень окситоцина в волосах отражает качество долгосрочной эмоциональной связи и взаимодействия между матерью и ребенком.

Окситоцин традиционно считается важнейшим гормоном социальной близости и заботы. В отличие от предыдущих исследований, когда замеры проводились по слюне и фиксировали лишь краткосрочные всплески, новый метод анализа волосяного покрова позволил ученым оценить стабильный гормональный фон за несколько месяцев. Работа опубликована в журнале European Neuropsychopharmacology.

В эксперименте приняли участие пары из матерей и детей в возрасте от трех до пяти лет. В ходе наблюдений за их свободным общением и игрой специалисты сопоставляли биологические данные с реальным качеством эмоционального контакта.

Результаты показали, что концентрация окситоцина у детей в среднем выше, чем у взрослых, но в каждой паре мать-ребенок показатели положительно коррелируют между собой. Высокий уровень гормона у матери напрямую связан с более качественным и чутким взаимодействием в паре: повышение уровня гормона у матери поднимает окситоцин у ребенка. Ученые показали, что эта связь проявлялась наиболее ярко в тех случаях, когда у ребенка уровень собственного окситоцина был низким или средним. Это указывает на то, что биологические факторы обоих участников процесса совместно формируют атмосферу и глубину их близости.

Хотя выборка была небольшой, и авторы называют свои выводы предварительными, использование волос признано перспективным инструментом для изучения механизмов оценки качества взаимодействия между матерью и ребенком. Руководитель работы профессор Флорина Юзефовская подчеркивает важность нового метода: "Измерение окситоцина в волосах дает нам уникальное окно для исследования долгосрочных уровней этого гормона, позволяя лучше понять биологические основы долгосрочных отношений между родителями и детьми". Этот подход открывает новые возможности для оценки родительского стресса и качества ухода за ребенком в долгосрочной перспективе.