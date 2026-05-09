Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) завоевала серебряные медали
В стартовом матче 33-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Айнтрахт" (Франкфурт) 3:2.
"Боруссия" досрочно завоевала серебряные медали. "Бавария" стала чемпионом несколько недель назад.
"Орлы" занимают восьмое место, отставая от зоны еврокубков на 1 очко.
Защитник Никлас Зюле вышел на замену на 88-й минуте и сыграл за "Боруссию" 300-й матч в Бундеслиге.
На второй минуте Джан Узун нанес обводящий удар в дальний нижний угол и вывел гостей вперед 0:1.
На 42-й минуте Раерсон прострелил. Серу Гирасси в касание отправил мяч в сетку 1:1. Через 3 минуты Нико Шлоттербек метров с 10 пробил в дальний нижний угол 2:1.
На 72-й минуте 18-летнй Самуэле Инасио забил победный гол 3:1.
На 87-й минуте Йонатан Буркхардт опередил защитника и отправил мяч в пустые ворота 3:2.