Израиль вложит 250 млн шекелей в венчурные фонды, специализирующиеся на глубоких технологиях

Израильское управление инноваций выделяет 250 миллионов шекелей для инвестиций в венчурные фонды, специализирующиеся на инвестициях в израильские компании глубоких технологий.

Цель программы - привлечение израильских и иностранных венчурных фондов в формирование спец венчурных фондов к инвестициям в израильский диптек.

Глубокие технологии (Deep Tech) представляют собой инновационные разработки, основанные на прорывных научных достижениях и требующие длительных периодов исследований — от 7 до 20 лет от идеи до коммерческого продукта. В отличие от обычных IT-стартапов, которые создают новые бизнес-модели на основе существующих технологий, deep tech компании разрабатывают принципиально новые технологические решения, способные изменить целые отрасли.

К основным направлениям глубоких технологий относятся квантовые вычисления, биотехнологии, новые материалы, робототехника, космические и энергетические технологии, а также передовая микроэлектроника. Эти разработки характеризуются высокими барьерами входа, значительными инвестициями в НИОКР и часто приводят к созданию материальных продуктов, а не только программных решений.

Гранты управления инноваций в рамках программы составят до 12,5% от привлекаемого капитала, но не более 10 миллионов долларов на каждый фонд.

При этом грант не будет обусловлен предоставлением управлению долей в компаниях, в которые будут осуществляться инвестиции, но в случае успешной продажи стартапа получит долю в прибыли пропорционально вложению.

Не менее 50% всех инвестиций будут направлены в компании, НИОКР которых сфокусирован на материальных продуктах или производственных процессах материальных продуктов. Не менее 70% всех инвестиций будут осуществляться в израильские компании или компании, основная научно-исследовательская деятельность которых сосредоточена в Израиле.

Минимальная сумма мобилизованного капитала должна составлять 32 миллиона долларов, из них 28 миллионов – от частных инвесторов и 4 миллиона - грант управления инноваций.