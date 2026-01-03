x
03 января 2026
Мир

В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, множество погибших

время публикации: 03 января 2026 г., 01:28
В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, множество погибших
AP Photo/Juliano Oliveira

В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул на скоростном шоссе произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщила местная полиция.

По данным правоохранительных органов, грузовик перевозил песок. После удара груз рассыпался и частично попал в салон автобуса и на место аварии, что существенно осложнило работу спасательных служб.

Власти уточняют число пострадавших и обстоятельства происшествия. Начато расследование причин столкновения.

