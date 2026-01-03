Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 3 января, температура будет немного ниже среднесезонной. Солнечно. Без осадков. В горных районах усилится восточный ветер.

В Иерусалиме – 3-13 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 9-16, в Эйлате – 10-20, в Беэр-Шеве – 5-17, на побережье Мертвого моря – 9-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-18, в Ариэле – 7-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-15, на Голанских высотах – 5-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 30-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В субботу-среду – без осадков, малооблачно, температура постепенно немного повысится. В четверг снова начнутся дожди. В пятницу ожидаются дожди с грозами.