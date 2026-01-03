II: в ходе протестов в Иране не менее семи погибших, более 40 с огнестрельными ранениями

https://www.iranintl.com/en/202601010896

Оппозиционный ресурс Iran International сообщил, что за неделю массовых протестов в Иране как минимум 44 демонстранта получили ранения от боевых патронов, выпущенных представителями силовых структур. По данным ресурса, десятки участников акций протеста пострадали в результате "сильных ударов дубинками" и нападений со стороны сотрудников сил безопасности и агентов в гражданской одежде.

Общее число погибших по стране - не менее семи человек, отмечает II.

Иранское агентство Fars сообщало о нескольких эпизодах со смертельными исходами в западных провинциях: в частности, о двух погибших в Лордагане во время столкновений, а также о трех погибших и 17 раненых в Азне после атаки на полицейский участок.

Агентство Reuters пишет о не менее шести погибших, отмечая, что независимая проверка данных и деталей отдельных инцидентов затруднена.

2 января президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети TruthSocial опубликовал заявление: "Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это у них заведено, Соединенные Штаты Америки придут на помощь. Мы в полной боевой готовности и готовы действовать". Какие именно действия власти США готовы предпринять против Ирана, из поста Трампа неясно.

Некоторые израильские политики выступили в публичными заявлениями по этому поводу, заявив о необходимости свержения режима аятолл.