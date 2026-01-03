x
03 января 2026
|
последняя новость: 05:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 января 2026
|
03 января 2026
|
последняя новость: 05:43
03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

II: в ходе протестов в Иране не менее семи погибших, более 40 с огнестрельными ранениями

Иран
Погибшие
Акции протеста
время публикации: 03 января 2026 г., 03:40 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 05:49
II: в ходе протестов в Иране не менее семи погибших, более 40 с огнестрельными ранениями
AP Photo/ Markus Schreiber

https://www.iranintl.com/en/202601010896

Оппозиционный ресурс Iran International сообщил, что за неделю массовых протестов в Иране как минимум 44 демонстранта получили ранения от боевых патронов, выпущенных представителями силовых структур. По данным ресурса, десятки участников акций протеста пострадали в результате "сильных ударов дубинками" и нападений со стороны сотрудников сил безопасности и агентов в гражданской одежде.

Общее число погибших по стране - не менее семи человек, отмечает II.

Иранское агентство Fars сообщало о нескольких эпизодах со смертельными исходами в западных провинциях: в частности, о двух погибших в Лордагане во время столкновений, а также о трех погибших и 17 раненых в Азне после атаки на полицейский участок.

Агентство Reuters пишет о не менее шести погибших, отмечая, что независимая проверка данных и деталей отдельных инцидентов затруднена.

2 января президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети TruthSocial опубликовал заявление: "Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это у них заведено, Соединенные Штаты Америки придут на помощь. Мы в полной боевой готовности и готовы действовать". Какие именно действия власти США готовы предпринять против Ирана, из поста Трампа неясно.

Некоторые израильские политики выступили в публичными заявлениями по этому поводу, заявив о необходимости свержения режима аятолл.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 января 2026

Трамп заявил о готовности США поддержать протесты в Иране. Реакция израильских политиков
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 января 2026

Fars: за западе Ирана в ходе столкновений на фоне протестов есть жертвы