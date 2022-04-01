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NEWSru.co.il :: Спорт1 апреля 2022 г., 07:26

Майами. В четвертьфинале поляк победил россиянина

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Хуберт Хуркач

Определились полуфиналисты теннисного турнира Miami Open (серия ATP Masters 1000).

В полуфиналах сыграют ранее не встречавшиеся между собой соперники:

Франсиско Черундоло (Аргентина) - Каспер Рууд (Норвегия)

Хуберт Хуркач (Польша) - Карлос Алькасар (Испания).

В четвертьфинале польский теннисист победил россиянина Даниила Медведева 7:6, 6:3.


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