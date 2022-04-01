Майами. В четвертьфинале поляк победил россиянина
Определились полуфиналисты теннисного турнира Miami Open (серия ATP Masters 1000).
В полуфиналах сыграют ранее не встречавшиеся между собой соперники:
Франсиско Черундоло (Аргентина) - Каспер Рууд (Норвегия)
Хуберт Хуркач (Польша) - Карлос Алькасар (Испания).
В четвертьфинале польский теннисист победил россиянина Даниила Медведева 7:6, 6:3.
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