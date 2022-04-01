Результаты жеребьевки чемпионата мира по футболу

В Дохе состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре. Финальная часть пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

В начале церемонии был представлен официальный мяч чемпионата мира "Аль-Рихла".

Гимн чемпионата мира Hayya Hayya (Better Together) исполнили Тринидад Кардона, Давидо и Айша.

На церемонии почтили память умерших недавно легендарных футболистов, Диего Марадоны, Гордона Бэнкса, Паоло Росси и Герда Мюллера.

Трофей чемпионата мира на сцену вынес легендарный французский футболист Дидье Дешам.

Помогали при проведении жеребьевки знаменитые футболисты Кафу, Лотар Маттеус, Али Даеи (иранский форвард, который долго был лучшим бомбардиром нциональных сборных. Недавно его рекорд побил Криштиану Роналду), Адель Ахмед Маллала (игрок сборной Катара), Тим Кэхилл, Бора Милутинович, звезда сборной Алжира Рабах Маджер и Джей Джей Окоча.

Результаты жеребьевки.

Группа А

Катар

Эквадор

Сенегал

Голландия

Группа В

Англия

Иран

США

Украина/Шотландия - Уэльс

Группа С

Аргентина

Мексика

Польша

Группа D

Франция

ОАЭ/Австралия - Перу

Дания

Тунис

Группа Е

Испания

Новая Зеландия - Коста-Рика

Германия

Япония

Группа F

Бельгия

Канада

Марокко

Хорватия

Группа G

Бразилия

Сербия

Швейцария

Камерун

Португалия

Гана

Уругвай

Южная Корея