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NEWSru.co.il :: Спорт1 апреля 2022 г., 07:38

"Юта" прервала "черную серию". "Лейкерс" выпал из десятки Запада

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Донован Митчелл

В матче регулярного чемпионата НБА "Юта Джаз" победила "Лос-Анджелес Лейкерс" 122:109.

"Джазмены" прервали серию из пяти поражений подряд.

"Лейкерс" опустился на одиннадцатую строчку в Западной конференции и рискует не попасть в плэй-инн.

Лидеры "Юты" Донован Митчелл и Руди Гобер "настреляли" 54 очка (29 + 25). Француз сделал 17 подборов.

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