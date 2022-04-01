"Юта" прервала "черную серию". "Лейкерс" выпал из десятки Запада
В матче регулярного чемпионата НБА "Юта Джаз" победила "Лос-Анджелес Лейкерс" 122:109.
"Джазмены" прервали серию из пяти поражений подряд.
"Лейкерс" опустился на одиннадцатую строчку в Западной конференции и рискует не попасть в плэй-инн.
Лидеры "Юты" Донован Митчелл и Руди Гобер "настреляли" 54 очка (29 + 25). Француз сделал 17 подборов.
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