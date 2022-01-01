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NEWSru.co.il :: Спорт1 января 2022 г., 17:31

"Апоэль" вырвал победу на последних секундах матча против команды Нира Клингера

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"Апоэль" вырвал победу на последних секундах матча против команды Нира Клингера

В первом матче 2022 года чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Апоэль" обыграл "Маккаби" (Петах-Тиква) 2:1.

Нир Клингер несколько недель назад был уволен из тель-авивского "Апоэля" и недавно возглавил "Маккаби" (Петах-Тиква)(это первая игра команды под его руководством). Его новая команда уступила бывшим подопечным в драматичном поединке.

"Красные" одержали третью победу подряд и приблизились к лидирующей группе.


На 71-й минуте 20-летний Ошер Давида вывел хозяев вперед.

"Маккаби" отыгрался через 5 минут. Гол забил 20-летний бывший форвард тульского "Арсенала" Ламек Банда.

Победный гол на шестой минуте компенсированного времени забил Йоав Томер, летом перешедший из "Апоэля" (Раанана).

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