"Апоэль" вырвал победу на последних секундах матча против команды Нира Клингера
В первом матче 2022 года чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Апоэль" обыграл "Маккаби" (Петах-Тиква) 2:1.
Нир Клингер несколько недель назад был уволен из тель-авивского "Апоэля" и недавно возглавил "Маккаби" (Петах-Тиква)(это первая игра команды под его руководством). Его новая команда уступила бывшим подопечным в драматичном поединке.
"Красные" одержали третью победу подряд и приблизились к лидирующей группе.
На 71-й минуте 20-летний Ошер Давида вывел хозяев вперед.
"Маккаби" отыгрался через 5 минут. Гол забил 20-летний бывший форвард тульского "Арсенала" Ламек Банда.
Победный гол на шестой минуте компенсированного времени забил Йоав Томер, летом перешедший из "Апоэля" (Раанана).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 января 2022
Победный гол на последних секундах матча. "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал"
Победный гол на последних секундах матча. "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал"
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира
Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
Маленькие футбольные хитрости. Голевой хоровод при исполнении штрафного
Маленькие футбольные хитрости. Голевой хоровод при исполнении штрафного