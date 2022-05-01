UFC on ESPN: Font vs. Vera. Израильтянин победил
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Font vs. Vera (он же UFC on ESPN 35). Израильтянин Натан Леви по очкам победил американца Майка Бридена.
В главном поединке вечера эквадорец Марлон Вера победил по очкам пуэрториканца Роба Фонта. Фонт трижды побывал в нокдауне.
Белорус Андрей Орловский решением судей победил американца Джейка Колльера.
Бразилец Джоандерсон Бриту на 41-й секунде боя нокаутировал американца Андре Фили.
Поляк Кшиштоф Йотко по очкам победил американца Джеральда Миршерта.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
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