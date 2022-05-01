Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт1 мая 2022 г., 06:50

UFC on ESPN: Font vs. Vera. Израильтянин победил

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Марлон Вера

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Font vs. Vera (он же UFC on ESPN 35). Израильтянин Натан Леви по очкам победил американца Майка Бридена.

В главном поединке вечера эквадорец Марлон Вера победил по очкам пуэрториканца Роба Фонта. Фонт трижды побывал в нокдауне.

Белорус Андрей Орловский решением судей победил американца Джейка Колльера.

Бразилец Джоандерсон Бриту на 41-й секунде боя нокаутировал американца Андре Фили.


Поляк Кшиштоф Йотко по очкам победил американца Джеральда Миршерта.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
UFC. Волкановски нокаутировал "Корейского Зомби". Петр Ян проиграл
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 марта 2022
UFC. Блэйдс нокаутировал Докаса. Поражения россиян
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 марта 2022
UFC. Аспиналл разделался с Волковым
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 марта 2022
В ресторане боец UFC удушающим приемом обезвредил стрелка

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:44 "Наполи" забил шесть голов. Результаты матчей
07:28 Первомайский рейтинг ФИДЕ. Лидирует чемпион мира. Борис Гельфанд на 71-м месте
07:06 "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" и вернулся на первое место. "Норвич" вылетел
06:50 UFC on ESPN: Font vs. Vera. Израильтянин победил
06:28 "Бейтар" сохранил место в элите. "Маккаби" проиграл
19:21 "Реал" стал чемпионом. Карло Анчелотти установил рекорд
18:54 Умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола
18:43 Три гола Холанна не спасли "Боруссию" от поражения. "Бавария" проиграла в Майнце
17:33 Чемпионат Европы по дзюдо. Гили Шарир завоевала бронзовую медаль
17:20 Сенсация чемпионата Испании. Полуфиналист Лиги чемпионов проиграл аутсайдеру
Загрузка...