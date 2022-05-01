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NEWSru.co.il :: Спорт1 мая 2022 г., 11:02

"Трабзонспор" впервые за 38 лет стал чемпионом Турции

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"Трабзонспор" впервые за 38 лет стал чемпионом Турции

Сыграв в матче тридцать пятого тура вничью 2:2 с "Антальяспор", "Трабзонспор" в седьмой раз стал чемпионом Турции.

У хозяев отличились бывший фолрвард "Аталанты" и "Бордо" Андреас Корнелиус и Дорухан Токез. У гостей - Алассане Ндао и бывший форвард "Шальке 04" Хаджи Райт.

На 56-й минуте при счете 1:1 "Антальяспор" могла выйти вперед, но Фреди не реализовал пенальти.

"Черноморский шторм" был одной из сильнейших команд Турции во второй половине 70-х - начале 80-х (5 чемпионств), но в последний раз становился чемпионом в 1984 году.


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