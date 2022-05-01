"Трабзонспор" впервые за 38 лет стал чемпионом Турции
Сыграв в матче тридцать пятого тура вничью 2:2 с "Антальяспор", "Трабзонспор" в седьмой раз стал чемпионом Турции.
У хозяев отличились бывший фолрвард "Аталанты" и "Бордо" Андреас Корнелиус и Дорухан Токез. У гостей - Алассане Ндао и бывший форвард "Шальке 04" Хаджи Райт.
На 56-й минуте при счете 1:1 "Антальяспор" могла выйти вперед, но Фреди не реализовал пенальти.
"Черноморский шторм" был одной из сильнейших команд Турции во второй половине 70-х - начале 80-х (5 чемпионств), но в последний раз становился чемпионом в 1984 году.
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