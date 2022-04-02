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NEWSru.co.il :: Спорт2 апреля 2022 г., 06:33

Евролига. Стали известный все участники плэй-офф

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Евролига. Стали известный все участники плэй-офф

Стали известны все участники плэй-офф Евролиги. В следующий этап вышли "Барселона", "Олимпиакос", "Реал" (Мадрид), "Милан", "Анадолу Эфес", "Маккаби" (Тель-Авив), "Монако" и "Бавария" (Мюнхен).

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Альба (Берлин, Германия0 87:77

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Барселона (Испания) 73:66

Баскония (Витория, Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 96:79


Бавария (Мюнхен, Германия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 82:57

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