Калверт-Льюин не реализовал пенальти. "Эвертон" проиграл

У хозяев два мяча забил 20-летний Энтони Гордон. У гостей дублем отметился Алексис Макалистер. Второй гол в ворота хозяев забил Дэн Берн.

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