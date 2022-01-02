Калверт-Льюин не реализовал пенальти. "Эвертон" проиграл
Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии. "Эвертон" проиграл "Брайтон энд Хоув" 2:3.
Брентфорд - Астон Вилла (Бирмингем) 2:1
Эвертон (Ливерпуль) - Брайтон энд Хоув 2:3
У хозяев два мяча забил 20-летний Энтони Гордон. У гостей дублем отметился Алексис Макалистер. Второй гол в ворота хозяев забил Дэн Берн.
На 25-й минуте (при счете 0:2) Доминик Калверт-Льюин (Эвертон) не реализовал пенальти.
Лидс - Бернли 3:1
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