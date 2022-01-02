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NEWSru.co.il :: Спорт2 января 2022 г., 19:37

Калверт-Льюин не реализовал пенальти. "Эвертон" проиграл

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Эвертон (Ливерпуль) - Брайтон энд Хоув 2:3

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии. "Эвертон" проиграл "Брайтон энд Хоув" 2:3.

Брентфорд - Астон Вилла (Бирмингем) 2:1

Эвертон (Ливерпуль) - Брайтон энд Хоув 2:3

У хозяев два мяча забил 20-летний Энтони Гордон. У гостей дублем отметился Алексис Макалистер. Второй гол в ворота хозяев забил Дэн Берн.

На 25-й минуте (при счете 0:2) Доминик Калверт-Льюин (Эвертон) не реализовал пенальти.


Лидс - Бернли 3:1

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