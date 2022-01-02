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NEWSru.co.il :: Спорт2 января 2022 г., 07:46

Насыщенный матч Гая Хадиды. "Бейтар" сыграл вничью

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Насыщенный матч Гая Хадиды. "Бейтар" сыграл вничью

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Бейтар" сыграл вничью с "Маккаби" (Нетания) 0:0.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Хайфа) 2:2

Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Хадера) 1:1

Оба мяча забил игрок столичной команды Гай Хадида. Он был удален на 74-й минуте.

На 88-й минуте составы команд стали равными. Вторую желтую карточку получил Идо Леви.


Маккаби (Нетания) - Бейтар (Иерусалим) 0:0

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