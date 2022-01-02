Насыщенный матч Гая Хадиды. "Бейтар" сыграл вничью
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Бейтар" сыграл вничью с "Маккаби" (Нетания) 0:0.
Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Хайфа) 2:2
Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Хадера) 1:1
Оба мяча забил игрок столичной команды Гай Хадида. Он был удален на 74-й минуте.
На 88-й минуте составы команд стали равными. Вторую желтую карточку получил Идо Леви.
Маккаби (Нетания) - Бейтар (Иерусалим) 0:0
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