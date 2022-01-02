Сенсация чемпионата Испании. "Реал" проиграл "Хетафе"

В матче девятнадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" уступил "Хетафе" 0:1. "Королевский клуб" последний раз проиграл в Примеро в начале октября. Это второе поражение "сливочных" в нынешнем чемпионате.

"Хетафе": Сория, Кабако (Ньом, 83), Куэнка, Оливера, Суарес, Митрович, Аленья (Флорентину, 74), Арамбарри, Максимович, Энес Юнал (Янкто, 83), Рамирес (Мата, 64)

"Реал": Куртуа, Эдер Милитау, Алаба, Менди (Марселу, 46), Кроос (Иско, 85), Модрич, Каземиру, Бензема, Асенсио (Азар, 46), Васкес (Петер Гонсалес, 85), Родригу (Диас, 67)

Несколько игроков "Реала" сдали положительные тесты на коронавирус и не принимали участия в матче. Хотя Тибо Куртуа занял место в воротах (сообщалось, что он также заболел).

Гости владели большим преимуществом, но проиграли (74% владения мячом, 16:4 по ударам, 4:3 по точным ударам, 9:2 по угловым).

На 9-й минуте Милитао грубо ошибся, долго обрабатывая мяч. Энес Унал мяч перехватил и открыл счет 1:0.