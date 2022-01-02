Победы гостей из Лондона. Результаты матчей
Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Уотфорд" 1:0. "Вест Хэм" обыграл "Кристал Пэлас" 3:2.
Уотфорд - Тоттенхэм (Лондон) 0:1
Дэвинсон Санчес забил победный гол на шестой минуте компенсированного времени.
Кристал Пэлас (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 2:3
"Молотобойцы" выиграли первый тайм 3:0. Такой счет сохранялся до 83-й минуты. Затем хозяева едва не отыгрались.
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