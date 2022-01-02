Игрока ПСЖ Элоима Пранди ранили в новогоднюю ночь

Гандболист ПСЖ и сборной Франции Элоим Пранди был ранен в канун Нового года, сообщает L`Equipe.

На спортсмена напали в Париже. Он получил ножевые ранения в грудь.

Элоим Пранди был госпитализирован. Его жизнь вне опасности.

Полиция начала расследование.

Элоим Пранди - участник чемпионата Европы 2020 года.