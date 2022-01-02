Игрока ПСЖ Элоима Пранди ранили в новогоднюю ночь
Гандболист ПСЖ и сборной Франции Элоим Пранди был ранен в канун Нового года, сообщает L`Equipe.
На спортсмена напали в Париже. Он получил ножевые ранения в грудь.
Элоим Пранди был госпитализирован. Его жизнь вне опасности.
Полиция начала расследование.
Элоим Пранди - участник чемпионата Европы 2020 года.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 ноября 2021
Чемпион мира по легкой атлетике 1983 года погиб в перестрелке в Алабаме
Чемпион мира по легкой атлетике 1983 года погиб в перестрелке в Алабаме
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 октября 2021
Убита известная легкоатлетка, участница олимпиады в Токио
Убита известная легкоатлетка, участница олимпиады в Токио
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 августа 2021
Футболист, воспитанник "Аякса", скончался от огнестрельных ранений
Футболист, воспитанник "Аякса", скончался от огнестрельных ранений