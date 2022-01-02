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NEWSru.co.il :: Спорт2 января 2022 г., 10:33

Игрока ПСЖ Элоима Пранди ранили в новогоднюю ночь

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Элоим Пранди

Гандболист ПСЖ и сборной Франции Элоим Пранди был ранен в канун Нового года, сообщает L`Equipe.

На спортсмена напали в Париже. Он получил ножевые ранения в грудь.

Элоим Пранди был госпитализирован. Его жизнь вне опасности.

Полиция начала расследование.


Элоим Пранди - участник чемпионата Европы 2020 года.

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