Защитник киевского "Динамо" перешел в "Эвертон"
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко перешел в "Эвертон", сообщает официальный твиттер украинского клуба.
Контракт рассчитан до лета 2026 года.
Сумма трансфера 20 миллионов евро.
Виталий Миколенко - чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины.
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