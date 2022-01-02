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NEWSru.co.il :: Спорт2 января 2022 г., 10:17

Защитник киевского "Динамо" перешел в "Эвертон"

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Защитник киевского "Динамо" перешел в "Эвертон"

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко перешел в "Эвертон", сообщает официальный твиттер украинского клуба.

Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Сумма трансфера 20 миллионов евро.

Виталий Миколенко - чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины.

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