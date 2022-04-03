Бокс. Израильтянин Давид Алавердян одержал победу в США
28-летний израильский боксер Давид Алавердян одержал победы во всезх шести поединках на профессиональном ринге. В пяти уроженец Нагарии нокаутировал соперников.
Сегодня в Дирборне, Мичиган, он принял участие в турнире Salita Promotions' Detroit Brawl.
Давид на 75-й секунде второго раунда нокаутировал венгра Йено Тонте.
Это был первый шестираундовый поединок Давида Алавердяна. Израильский боксер тренируется под руководством Флойда Мэйуэзера, отца легендарного боксера Флойда Мэйуэзера-младшего.
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