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NEWSru.co.il :: Спорт3 апреля 2022 г., 06:31

Чемпионат Германии. "Баварии" грозит техническое поражение за нарушение численного состава

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Чемпионат Германии. "Баварии" грозит техническое поражение за нарушение численного состава

"Нарушение численного состава" - такое случается в хоккее, но совсем уж редкое явление в футболе.

В матче 28-го тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях разгромила "Фрайбург" 4:1. Мюнхенцы лидируют, на 9 очков опережая дортмундскую "Боруссию".

В матче произошло необычное событие, которое может привести к пересмотру результатов игры (вплоть до технического поражения), считают эксперты.

В конце матча у гостей на поле оказалось 12 игроков, сообщает Deutsche Wеlle.


На 84-й и 85-й минутах гости провели две замены. При этом Кингсли Коман не ушел с поля, что не сразу заметили судьи. "Бавария" играла с "незаконным численным преимуществом" около 15 секунд. Затем игра была остановлена.

Судьи приняли решение продолжить матч. Будет ли ошибка иметь результативные последствия пока не известно. Здесь мнения экспертов расходятся.

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