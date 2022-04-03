Чемпионат Германии. "Баварии" грозит техническое поражение за нарушение численного состава
"Нарушение численного состава" - такое случается в хоккее, но совсем уж редкое явление в футболе.
В матче 28-го тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях разгромила "Фрайбург" 4:1. Мюнхенцы лидируют, на 9 очков опережая дортмундскую "Боруссию".
В матче произошло необычное событие, которое может привести к пересмотру результатов игры (вплоть до технического поражения), считают эксперты.
В конце матча у гостей на поле оказалось 12 игроков, сообщает Deutsche Wеlle.
На 84-й и 85-й минутах гости провели две замены. При этом Кингсли Коман не ушел с поля, что не сразу заметили судьи. "Бавария" играла с "незаконным численным преимуществом" около 15 секунд. Затем игра была остановлена.
Судьи приняли решение продолжить матч. Будет ли ошибка иметь результативные последствия пока не известно. Здесь мнения экспертов расходятся.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лестером"
"Маккаби" не смог обыграть одноклубников. Волевая победа "Апоэля"
"Горожане" вернули лидерство. Сенсационное крупное поражение "Челси". Победный гол Эриксена
"Бавария" победила с крупным счетом. Мунас Даббур остался в запасе