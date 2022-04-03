Чемпионат Германии. В битве лидеров "Лейпциг" разгромил "Боруссию"
В матче двадцать восьмого тура чемпионата Германии "Лейпциг" разгромил дортмундскую "Боруссию" 4:1 (четвертая команда Бундеслиги - вторую).
Нельзя сказать, что хозяева сыграли плохо, но гости почти идеально воспользовались своими возможностями (пять точных ударов - четыре гола).
На 21-й минуте прессинг дал результат. Хозяева потеряли мяч на своей половине поля. Конрад Лаймер вышел один на один и эффектно перебросил мяч через вратаря 0:1. На 30-й минуте "Боруссия" потеряла мяч в центре поля. Быстрая атака. Нкунку пробил мяч попал в защитника. Лаймер нанес удар. Мяч задел защитника и пролетел мимо вратаря 0:2.
На 57-й минуте Нкунку метров с 15 пробил в нижний угол 0:3.
На 84-й минуте после подачи углового Дониэлл Мален головой отправил мяч в ворота 1:3.
На 86-й минуте Дани Ольмо нанес идеальный удар в "девятку" 1:4.
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