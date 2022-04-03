Иерусалим:
17 - 23°
Тель-Авив:
14 - 22°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт3 апреля 2022 г., 07:59

Дюрант набрал 55 очков. Результаты матчей НБА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Дюрант набрал 55 очков. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Майами" разгромил "Чикаго" 127:109. "Атланта" победила "Бруклин" 122:115.

Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 122:115

Лидер "Бруклина" Кевин Дюрант набрал 55 очков.

Чикаго Булз - Майами Хит 109:127

Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 111:107


Последнюю четверть "воины" выиграли 30:20.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
Дени Авдия набрал 14 очков. "Клипперс" победил "+34". Результаты матчей
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
Определились все участники следующего этапа Восточной конференции НБА
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
Евролига. Стали известный все участники плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 апреля 2022
"Юта" прервала "черную серию". "Лейкерс" выпал из десятки Запада

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:49 Дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль в Анталье
14:26 Спортивная гимнастика. Победителем Кубка мира в упражнениях на перекладине стал израильтянин Александр Мякинин
14:13 Спортивная гимнастика. Этап кубка мира в Баку. Победил украинец. Израильтяне завоевали серебро и бронзу
13:16 Конный спорт. Израильтянка стала победительницей турнира в США
12:51 Бокс. Израильтянин Давид Алавердян одержал победу в США
12:36 Турнир "Большого шлема" в Анталье. Ливанский дзюдоист отказался бороться против израильтянина
08:38 Синхронное плавание. Израильтянка Полина Приказчикова завоевала бронзовую медаль в Париже
08:26 Артем Долгопят стал победителем Кубка Мира в вольных упражнениях
08:14 Чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Результаты израильтян
07:59 Дюрант набрал 55 очков. Результаты матчей НБА
Загрузка...