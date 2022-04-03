Дюрант набрал 55 очков. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Майами" разгромил "Чикаго" 127:109. "Атланта" победила "Бруклин" 122:115.
Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 122:115
Лидер "Бруклина" Кевин Дюрант набрал 55 очков.
Чикаго Булз - Майами Хит 109:127
Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 111:107
Последнюю четверть "воины" выиграли 30:20.
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