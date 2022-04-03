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NEWSru.co.il :: Спорт3 апреля 2022 г., 07:17

Чемпионат Нидерландов. Эран Заави сделал голевую передачу. ПСВ отыгрался, проигрывая 0:3

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Чемпионат Нидерландов. Эран Заави сделал голевую передачу. ПСВ отыгрался, проигрывая 0:3

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Нидерландов "Твенте" сыграл вничью 3:3 с ПСВ (пятая команда Эредивизие принимала вторую).

ПСВ занимает второе место, на 4 очка отставая от "Аякса", на 7 - опережая "Фейенорд".

На 35-й минуте хозяева вели в счете 3:0.

На 13-й минуте Рикки ван Вольфсвинкель открыл счет. На 19-й минуте он вышел один на один 2:0.


Центр обороны гостей в первом тайме напоминал проходной двор. На 25-й минуте после прострела Ротса арендованный у "Андерлехта" Михель Влап отправил мяч в пустые ворота 3:0.

На 35-й минуте после передачи Эрана Заави Джои Виман (в январе перешел из "Херенвена") издали отправил мяч в нижний угол 3:1. На 53-й минуте Коди Гакпо пробил издали 3:2.

На четвертой минуте компенсированного времени голкипер парировал мяч после сильного удара. Оливер Боскальи головой добил мяч в сетку 3:3.

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