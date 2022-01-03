В Сиднее в возрасте 76 лет умер легендарный спортсмен Виктор Санеев

Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев скончался на 77 году жизни от обширного инфаркта, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

В сообщении сказано, что Санеев умер в Сиднее (Австралия), где проживал с семьей после распада СССР. Похороны состоятся 5 января в Сиднее.

Виктор Санеев. Краткая биография

Родился 3 октября 1945 года в Сухуми (Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР). Начинал легкоатлетическую карьеру в 1956 году в Гантиади как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Жил в Сухуми, где тренировался под руководством Акопа Керселяна. В дальнейшем Санеева тренировал и вырастил из него олимпийского чемпиона заслуженный тренер СССР Витольд Креер.

Трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призёр Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке:17,23 м, 17,39 м, 17,44 м.

По окончании карьеры атлета работал в аппарате спортивного общества "Динамо" Тбилиси. После распада СССР уехал в Австралию с женой и сыном, где работал учителем физкультуры в школе, развозчиком пиццы. Продал свои олимпийские медали. Впоследствии ему удалось получить работу тренера по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс. Жил в Сиднее.

Скончался 3 января 2022 года.