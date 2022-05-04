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NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 08:13

Чемпионат Англии. "Борнмут" вернулся в Премьер-лигу

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Чемпионат Англии. "Борнмут" вернулся в Премьер-лигу

В матче тридцать третьего тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Борнмут" победил ближайшего конкурента "Ноттингем Форрест" (на данный момент второе и третье места) 1: 0 и вернулся в Премьер-лигу.

Победный гол на 83-й минуте забил Кифер Мур.

"Фулхэм" и "Борнмут" напрямую вернулись в Премьер-лигу. Еще один участник элитного дивизиона определится по итогам мини-турнира, в котором примут участие команды, занявшие с третье по шестое места.

"Борнмут" вылетел из элитного дивизиона в 2019 году.


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