Чемпионат Англии. "Борнмут" вернулся в Премьер-лигу

В матче тридцать третьего тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Борнмут" победил ближайшего конкурента "Ноттингем Форрест" (на данный момент второе и третье места) 1: 0 и вернулся в Премьер-лигу.

Победный гол на 83-й минуте забил Кифер Мур.

"Фулхэм" и "Борнмут" напрямую вернулись в Премьер-лигу. Еще один участник элитного дивизиона определится по итогам мини-турнира, в котором примут участие команды, занявшие с третье по шестое места.

"Борнмут" вылетел из элитного дивизиона в 2019 году.