Чемпионат Англии. "Борнмут" вернулся в Премьер-лигу
В матче тридцать третьего тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Борнмут" победил ближайшего конкурента "Ноттингем Форрест" (на данный момент второе и третье места) 1: 0 и вернулся в Премьер-лигу.
Победный гол на 83-й минуте забил Кифер Мур.
"Фулхэм" и "Борнмут" напрямую вернулись в Премьер-лигу. Еще один участник элитного дивизиона определится по итогам мини-турнира, в котором примут участие команды, занявшие с третье по шестое места.
"Борнмут" вылетел из элитного дивизиона в 2019 году.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 04 мая 2022
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