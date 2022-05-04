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NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 06:44

"Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов. Юрген Клопп повторил рекорд

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"Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов. Юрген Клопп повторил рекорд

Победив в ответном матче "Вильярреал" 3:2, "Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).

Чаще него в финал выходили "Реал" (16 раз), "Милан" и "Бавария" по 11.

Юрген Клопп в четвертый раз вывел команду в финал Лиги чемпионов и повторил рекорд. Ранее по 4 раза выводили команды в финал Марселло Липпи, сэр Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти, сообщает статистический сервис Opta.

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