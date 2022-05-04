"Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов. Юрген Клопп повторил рекорд

Победив в ответном матче "Вильярреал" 3:2, "Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).

Чаще него в финал выходили "Реал" (16 раз), "Милан" и "Бавария" по 11.

Юрген Клопп в четвертый раз вывел команду в финал Лиги чемпионов и повторил рекорд. Ранее по 4 раза выводили команды в финал Марселло Липпи, сэр Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти, сообщает статистический сервис Opta.