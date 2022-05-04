"Ливерпуль" установил клубный рекорд
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов, победив в полуфинале "Вильярреал" (3:2 в гостях, 2:0 дома).
Статистический сервис Opta сообщает, что "Ливерпуль" установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон (в матчах всех турниров).
В 57 матчах сезона 2021-2022 годов "Ливерпуль" забил 139 голов.
"Красные" ведут борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге (с "Манчестер сити"). Их соперник по финалу Лиги чемпионов определится сегодня по итогам матча "Реал" - "Манчестер Сити".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 04 мая 2022
"Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов. Юрген Клопп повторил рекорд
"Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов. Юрген Клопп повторил рекорд