"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов, победив в полуфинале "Вильярреал" (3:2 в гостях, 2:0 дома).

Статистический сервис Opta сообщает, что "Ливерпуль" установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон (в матчах всех турниров).

В 57 матчах сезона 2021-2022 годов "Ливерпуль" забил 139 голов.

"Красные" ведут борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге (с "Манчестер сити"). Их соперник по финалу Лиги чемпионов определится сегодня по итогам матча "Реал" - "Манчестер Сити".