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NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 23:44

"Олимпиакос" вышел в Финал четырех Евролиги

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"Олимпиакос" вышел в Финал четырех Евролиги

Последним участником Финала четырех Евролиги стал "Олимпиакос", в пятом матче четвертьфинальной серии победивший "Монако" 94:88.

Ранее в следующий этап вышли мадридский "Реал", "Барселона" и "Анадолу Эфес" (Стамбул).

Греки выиграли последнюю четверть 28:18.

Самым результативным ироком матча стал защитник "Монако" Майк Джеймс (24 + 10 передач).


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