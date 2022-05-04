"Олимпиакос" вышел в Финал четырех Евролиги
Последним участником Финала четырех Евролиги стал "Олимпиакос", в пятом матче четвертьфинальной серии победивший "Монако" 94:88.
Ранее в следующий этап вышли мадридский "Реал", "Барселона" и "Анадолу Эфес" (Стамбул).
Греки выиграли последнюю четверть 28:18.
Самым результативным ироком матча стал защитник "Монако" Майк Джеймс (24 + 10 передач).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 03 мая 2022
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